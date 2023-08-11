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Прокуратура РТ провела проверку после нападения собак на ребенка в Альметьевске
Сотрудники прокуратуры провели проверку по заявлению о нападении бродячих собак на ребенка в Альметьевске. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По данным ведомства, 9 августа семья из Альметьевска находилась на игровой площадке во дворе одного из домов по улице Ленина. В какой-то момент родители услышали крик ребенка и увидели собак, которые догнали малыша и повалили на землю. В результате отец отогнал собак и спас ребенка. К счастью, малыш отделался лишь царапинами.
Сотрудниками надзорного ведомства проведена проверка, в адрес руководителя Исполкома города внесено представление об устранении нарушений закона в сфере отлова и содержания безнадзорных животных.
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