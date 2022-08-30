Прокуратура РТ просит суд взыскать 10 млн с фирмы, которая незаконно обналичивала деньги

Надзорное ведомство провело проверку по материалам УФССП о незаконном обналичивании денег. Как установили прокуроры, в ноябре 2020 года представители коммерческой организации заключили мнимый договор займа с 20-летним жителем Новочебоксарска, по которому они якобы должны ему более 9,6 миллиона рублей.

После этого они обратились к нотариусу для заключения медиативного соглашения по якобы возникшему спору. Нотариус удостоверил соглашение, и на его основании в дальнейшем было возбуждено исполнительное производство. Тогда на депозитный счет приставов поступило более 9,6 миллиона рублей.

Эти деньги перевели девять компаний-контрагентов, которые якобы погашали имевшиеся задолженности перед этой фирмой. В действительности же все эти фирмы были так называемыми однодневками, никакую деятельности они не вели и долгов перед этой фирмой не имели.

По результатам проверки надзорное ведомство направило в Советский районный суд Казани иск о признании сделок недействительными и взыскании более 9,6 миллиона рублей. Об этом «Татар-информу» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.