Прокуратура РТ: При снижении ИТ-преступлений сумма ущерба остается на высоком уровне

Даже при сокращении числа уголовных дел в ИТ-сфере ущерб от преступлений остается высоким. Об этом на заседании рабочей группы о профилактике дистанционных хищений денежных средств, совершаемых с использованием ИТ-технологий, рассказал заместитель прокурора республики Тимур Нуриев.

«Анализ последних статистических данных свидетельствует о положительной динамике в части снижения общего числа зарегистрированных преступлений. Однако, несмотря на столь обнадеживающую тенденцию, нельзя не отметить сохраняющуюся остроту проблемы, связанной с фактическим размером ущерба, наносимого преступными деяниями, – подчеркнул прокурор. – Даже при снижении количества уголовных дел сумма причиненного ущерба остается на высоком уровне. Это говорит о трансформации характера преступности, смещения акцента в сторону более тяжких посягательств. В связи с этим, первостепенное значение приобретают незамедлительные и эффективные действия сотрудников правоохранительных органов и банков, направленные на заморозку связанных с дропперами банковских счетов».

На совещании также обсудили трудности во взаимодействии с банками при блокировке счетов дропперов и поручили участникам группы продолжать работу по профилактике преступлений и созданию механизмов возмещения ущерба.