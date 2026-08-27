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Происшествия 27 августа 2026 18:32

Прокуратура РТ помогла отцу бойца СВО избежать выплаты мошеннического кредита

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Прокуратура РТ помогла отцу бойца СВО избежать выплаты мошеннического кредита.

Как сообщили в ведомстве, 63-летний житель Пестречинского района, чей сын служит в зоне СВО, стал жертвой мошенников – в январе 2026 года по указке аферистов он взял кредит на 1,5 млн. Мужчина передал курьеру 1 млн рублей, а также порядка 200 тыс. перевел на счет дроппера. Поняв, что его обманули, он обратился в правоохранительные органы.

После возбуждения дела о мошенничестве прокуратура подала иск в суд, где кредитный договор признали недействительным, а с дроппера взыскали незаконно полученные 200 тысяч.

#прокуратура рт #мошенники
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