Прокуратура РТ помогла отцу бойца СВО избежать выплаты мошеннического кредита.

Как сообщили в ведомстве, 63-летний житель Пестречинского района, чей сын служит в зоне СВО, стал жертвой мошенников – в январе 2026 года по указке аферистов он взял кредит на 1,5 млн. Мужчина передал курьеру 1 млн рублей, а также порядка 200 тыс. перевел на счет дроппера. Поняв, что его обманули, он обратился в правоохранительные органы.

После возбуждения дела о мошенничестве прокуратура подала иск в суд, где кредитный договор признали недействительным, а с дроппера взыскали незаконно полученные 200 тысяч.