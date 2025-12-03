Прокуратура РТ подала семь исков о конфискации имущества у чиновников-коррупционеров

Семь исков подала прокуратура Татарстана за этот год, с целью обращения в доход государства незаконно приобретенного имущества. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель прокурора Республики Татарстан Тимур Нуриев.

Большое внимание прокуратура Татарстана уделяет вопросам причиненного ущерба – в этом году его объем составил 348 млн рублей, отметил он.

«Добровольно возмещен ущерб на 16 млн рублей, изъято имущество на 36 млн рублей и арестами обеспечено 840 млн рублей. Отмечу, мы все еще сталкиваемся с негосударственным подходом ряда должностных лиц, которые отклоняются от взыскания ущерба, даже когда он подтвержден судом», – рассказал Тимур Нуриев.

Изъятие незаконно приобретенного имущества у коррупционеров в доход государства остается одной из действенных мер по противодействию коррупции, добавил он.

«В текущем году направлено семь исковых заявлений об обращении в доход государства имущества, законность приобретения которого не подтверждена на сумму свыше 728 млн рублей. С учетом переходящих дел с прошлых лет удовлетворено 10 таких исков на общую сумму 678 млн рублей. Все эти дела подробно освещались в СМИ», – привел данные представитель прокуратуры.