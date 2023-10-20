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Прокуратура РТ подала иск на 1,4 млн на наркоторговца, которому платили криптовалютой
Прокуратура Татарстана подала иск на мужчину, осужденного за торговлю наркотиками, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В марте в Казани мужчину осудили за незаконный оборот наркотиков и легализацию преступных доходов. В течение прошлого года он торговал в столице РТ запрещенными веществами, а оплату принимал в криптовалюте.
Затем, чтобы легализовать доход, он переводил крипту в рубли и размещал их на разных банковских счетах.
Прокуратура требует признать сделки ничтожными и взыскать с мужчины незаконно полученный доход в размере 1,4 млн рублей. Иск находится на рассмотрении.
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