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Руc Тат
Происшествия 20 октября 2023 15:03

Прокуратура РТ подала иск на 1,4 млн на наркоторговца, которому платили криптовалютой

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Прокуратура Татарстана подала иск на мужчину, осужденного за торговлю наркотиками, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В марте в Казани мужчину осудили за незаконный оборот наркотиков и легализацию преступных доходов. В течение прошлого года он торговал в столице РТ запрещенными веществами, а оплату принимал в криптовалюте.

Затем, чтобы легализовать доход, он переводил крипту в рубли и размещал их на разных банковских счетах.

Прокуратура требует признать сделки ничтожными и взыскать с мужчины незаконно полученный доход в размере 1,4 млн рублей. Иск находится на рассмотрении.

#торговля наркотиками
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