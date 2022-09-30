Прокуратура РТ открыла круглосуточную горячую линию по вопросам мобилизации

В прокуратуре Татарстана начала работу специальная круглосуточная горячая линия по вопросам исполнения закона в сфере призыва граждан на военную службу во время частичной мобилизации.

Интересующие вас вопросы можно задать по телефонам: 8 (843) 291-19-25 (группа приёма обращений граждан) по будням с 9:00 до 18:00, а также 8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор) по будням с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни.

По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.