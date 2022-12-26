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Происшествия
26 декабря 2022  18:18
Полина Шевчук

Прокуратура РТ открыла горячую линию по вопросам теплоснабжения

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В прокуратуре Татарстана заработала специальная горячая линия для граждан по вопросам в сфере теплоснабжения, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Линия будет работать круглосуточно. Интересующие вопросы можно задать по телефонам: 8-843-291-19-06 по будням с 9.00 до 18.00, а также дежурному прокурору с 18.00 до 9.00 по номеру телефона: 8-843-291-18-81.

Кроме того, можно направить письмо на специальный адрес электронной почты: teplo@16.mailop.ru 

По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.

#Прокуратура РТ #горячая линия
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