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Происшествия 21 декабря 2024 11:07

Прокуратура РТ открыла горячую линию для обращений граждан после атаки БПЛА в Казани

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Прокуратура Татарстана открыла горячую линию для обращений граждан после атаки БПЛА в Казани.

Прокуратура Татарстана контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов

Прокурор республики Альберт Суяргулов выехал на места происшествий. Он взял на личный контроль соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи.

Обратиться на горячую линия Прокуратуры можно по телефону 8 843 291 18 81.

#атака беспилотников #атака БПЛА
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