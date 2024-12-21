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Прокуратура РТ открыла горячую линию для обращений граждан после атаки БПЛА в Казани
Прокуратура Татарстана открыла горячую линию для обращений граждан после атаки БПЛА в Казани.
Прокуратура Татарстана контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов
Прокурор республики Альберт Суяргулов выехал на места происшествий. Он взял на личный контроль соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи.
Обратиться на горячую линия Прокуратуры можно по телефону 8 843 291 18 81.
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