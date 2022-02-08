Прокуратура РТ: Необходимо пресечь социальную несправедливость среди школьников

Отсутствие доступного образования, разделение детей внутри школ и недостаточность авторитета учителя в глазах учеников приводит к тому, что большинство подростков ощущают на себе проявления социальной несправедливости, отметил на заседании коллегии прокуратуры РТ прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

По его ловам, ежегодно в республике строится больше школ, чем где-либо в России, за исключением Москвы и Петербурга. Однако ряд школ Татарстана остаются переполненными, а другие стоят полупустыми. Спикер заметил, что нуждаемость в образовательной инфраструктуре необходимо рассчитывать уже на стадии планирования жилой застройки.

Кроме того, добавил Нафиков, разделение учебных заведений и даже классов внутри одной школы на «элитные» и «обычные» приводит к тому, что одни ученики окружены вниманием и заботой, в то время как другие чувствуют свою ненужность и отсутствие перспектив.

«При этом педагоги дистанцировались от воспитательно-профилактической деятельности и переложили всю ответственность на родителей. У последних времени и сил хватает, как правило, только на работу. В результате детей воспитывают Интернет и улица. Данную ситуацию нужно переломить. Для этого необходимо резко повысить роль и статус учителя», – подчеркнул прокурор.