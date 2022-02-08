Прокуратура РТ: Необходимо ограничить интернет в школах, использовать только для учебы

Некоторые сегменты интернета в настоящее время являются преступными торговыми площадками, рассадниками экстремизма, фейковой информации и несут большую опасность, в особенности для несовершеннолетних, отметил на заседании коллегии прокуратуры РТ прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

«Назрела необходимость вернуть детей из виртуального в реальный мир. Основные задачи образования и воспитания – привить основы нравственности, этики и сопереживания. В противном случае нам не удастся донести до подрастающего поколения настоящие общечеловеческие ценности и научить детей жить, мирно взаимодействуя друг с другом и обществом», – считает спикер.

Нафиков обратился к сотрудникам уполномоченных органов с просьбой проработать возможность включения в уставы образовательных организаций норм, ограничивающих использование Интернета в школах, за исключением случаев, когда это требуется для учебного процесса.