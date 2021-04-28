Прокуратура РТ назвала наиболее частые преступления, совершаемые подростками

Сегодня во время прямого эфира «Как уберечь детей от криминала» замначальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры РТ Дмитрий Белянин рассказал, какие преступления чаще всего совершают подростки в Татарстане.

«Есть достаточно большой спектр преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Но мы выделяем несколько групп: кража и грабеж, вымогательство, угон автотранспортного средства и незаконное хранение наркотических средств», – отметил спикер.

При этом возраст привлечения к уголовной и административной ответственности у подростка наступает в 16 лет, однако есть ряд правонарушений, за которые привлечь могут и с 14 лет. В основном это тяжкие и особо тяжкие преступления – убийство, умышленное причинение вреда здоровью, похищение человека, изнасилование и так далее.

О причинах, почему подростки идут на преступление, рассказала директор центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» Елена Овчинникова.

«Многие противоправные действия совершаются несовершеннолетними в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», – отметила спикер.

Также она отметила, что родителям и учителям стоит пристально следить за поведением подростков и отслеживать их агрессивные настроения.

«Зачастую это списывают на подростковый возраст. Нужно замечать это на ранних стадиях, чтобы не позволить ребенку уйти в криминал», – заключила Овчинникова.