Прокуратура РТ направила в суд дело об ограблении казанского криптоблогера Амана Тюрина

В суд ушло дело об ограблении известного казанского криптоблогера на 5,7 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, семерых человек обвиняют в групповом разбое.

Как стало известно «Татар-информу», речь идет о казанском блогере Амане Тюрине.

По версии следствия, 9 июля пятеро жителей Жигулевска и две жительницы Казани, действуя по указанию неустановленного руководителя, напали на Тюрина, чтобы ограбить его. Притворившись службой доставки, девушки убедили его открыть дверь. Ворвавшись внутрь, преступники связали ему руки и, угрожая расправой, потребовали пароли для получения доступа к его криптокошельку.

Под давлением Тюрин вынужден был сообщить данные. В результате преступники перевели более 3,2 млн рублей на неустановленный счет, а также похитили другое имущество блогера. Общий ущерб превысил 5,7 млн рублей.

Для возмещения вреда на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 20 млн рублей, а уголовное дело в отношении организатора будет рассматриваться отдельно.