news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 февраля 2026 19:29

Прокуратура РТ направила в суд дело об ограблении казанского криптоблогера Амана Тюрина

Читайте нас в
Телеграм

В суд ушло дело об ограблении известного казанского криптоблогера на 5,7 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, семерых человек обвиняют в групповом разбое.

Как стало известно «Татар-информу», речь идет о казанском блогере Амане Тюрине.

По версии следствия, 9 июля пятеро жителей Жигулевска и две жительницы Казани, действуя по указанию неустановленного руководителя, напали на Тюрина, чтобы ограбить его. Притворившись службой доставки, девушки убедили его открыть дверь. Ворвавшись внутрь, преступники связали ему руки и, угрожая расправой, потребовали пароли для получения доступа к его криптокошельку.

Под давлением Тюрин вынужден был сообщить данные. В результате преступники перевели более 3,2 млн рублей на неустановленный счет, а также похитили другое имущество блогера. Общий ущерб превысил 5,7 млн рублей.

Для возмещения вреда на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 20 млн рублей, а уголовное дело в отношении организатора будет рассматриваться отдельно.

#прокуратура рт #блогер #ограбление
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
План «Буран» в Казани продлят до среды

План «Буран» в Казани продлят до среды

2 февраля 2026
Радмир Беляев: «Отпразднуем 60-летие Нижнекамска на высоком уровне!»

Радмир Беляев: «Отпразднуем 60-летие Нижнекамска на высоком уровне!»

2 февраля 2026