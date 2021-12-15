Прокуратура РТ направила 576 ссылок на блокировку запрещенного контента с начала года

Прокуратура РТ за 2021 год направила в Управление Роскомнадзора по Татарстану 576 ссылок на блокировку запрещенного контента во внесудебном порядке. Об этом во время прямого эфира сообщил начальник отдела за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры РТ Александр Цеханович.

Все ресурсы были заблокированы, отметил спикер.

«Кроме того, прокуроры активно проводят исковую работу по признанию информации запрещенной на территории РФ. В текущем году прокурорами направлены в суды уже 188 таких заявлений», – добавил Цеханович.

Среди контента, признанного запрещенным, оказались сцены насилия, экстремистская атрибутика и пропаганда наркотиков.