news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
15 декабря 2021  12:37
Алина Файзрахманова

Прокуратура РТ направила 576 ссылок на блокировку запрещенного контента с начала года

news_top_970_100

Прокуратура РТ за 2021 год направила в Управление Роскомнадзора по Татарстану 576 ссылок на блокировку запрещенного контента во внесудебном порядке. Об этом во время прямого эфира сообщил начальник отдела за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры РТ Александр Цеханович.

Все ресурсы были заблокированы, отметил спикер.

«Кроме того, прокуроры активно проводят исковую работу по признанию информации запрещенной на территории РФ. В текущем году прокурорами направлены в суды уже 188 таких заявлений», – добавил Цеханович.

Среди контента, признанного запрещенным, оказались сцены насилия, экстремистская атрибутика и пропаганда наркотиков.

#Прокуратура РТ #роскомнадзор по рт #блокировка запрещенных сайтов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное