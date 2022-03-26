Прокуратура РТ начала проверку после ДТП на трассе М7, где пострадали двое детей

После ДТП с четырьмя авто в Верхнеуслонском районе республики, где пострадали шесть человек, в том числе двое детей, прокуратура организовала проверку.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, пострадавшие – семилетние брат и сестра. Дети в тяжелом состоянии в ДРКБ.

«Надзорное ведомство выяснит причины и условия аварии, а также даст оценку соблюдению требований безопасности дорожного движения. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», – пояснил Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате столкновения четырех авто в Верхнеуслонском районе Татарстана пострадали шесть человек, в том числе двое детей.