Прокуратура РТ начала проверку после ДТП, где пострадали трое взрослых и ребенок

фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Прокуратура Республики Татарстан начала проверку после ДТП в Нурлатском районе, в котором пострадали трое взрослых и ребенок, рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Авария произошла сегодня в 11.30 на автодороге Нурлат – Новая Тумба вблизи села Чулпаново. Здесь столкнулись «Лада Калина» и «Лада Веста». По предварительным данным, «Веста» не уступила дорогу «Калине». Пострадали три женщины и ребенок. Малыша с черепно-мозговой травмой доставили в ДРКБ.

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

«По факту аварии проводится проверка. После установления тяжести вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход проверки находится на контроле городской прокуратуры», – уточнил Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате серьезного ДТП в Нурлатском районе пострадали двое взрослых и ребенок.