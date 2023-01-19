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Ру Тат
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Происшествия
19 января 2023  10:44
Полина Шевчук

Прокуратура РТ добивается выплаты ребенку компенсации за нападение бродячей собаки

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В начале июля 2020 года на улице Ленина в селе Сарманово на 10-летнего ребенка напала бродячая собака. Мальчик получил различные травмы.

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура подала иск о взыскании с муниципалитета компенсации морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

«Как выяснилось, муниципальные власти не обеспечили надлежащее решение вопросов местного значения в части обеспечения безопасности населения, охраны их здоровья. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к муниципалитету», – пояснил Галиев.
 

 

#нападение собак на ребенка #Прокуратура РТ
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