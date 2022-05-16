Прокуратура РТ добилась от Водоканала выплаты работникам 2,5 млн долга по зарплате

Лениногорская городская прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Водоканал», сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, 153 сотрудника компании не получили зарплату за март 2022 года. Задолженность по оплате труда превысила 2,4 млн рублей.

Надзорное ведомство внесло в адрес руководства Водоканала представление с требованием устранить нарушение и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных.

После вмешательства прокуратуры сотрудникам компании выплатили долг по оплате труда и компенсацию за нарушение сроков выплаты зарплаты – всего порядка 2,5 млн рублей.

