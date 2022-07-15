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Ру Тат
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Происшествия
15 июля 2022  08:40
Елена Саляхова

Прокуратура РТ добилась обеспечения инвалида необходимым для жизни лекарством

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Зеленодольская городская прокуратура РТ добилась, чтобы местной жительнице, страдающей тяжелым заболеванием, выдали необходимый для жизни препарат. Об этом «Татар-информу» сообщила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Женщина обратилась с жалобой в ведомство и рассказала о том, что долгое время она не может получить рецепт на лекарство. После этого прокуратура провела в поликлинике проверку и вынесла в адрес руководства представление с требованием устранить нарушение. 

После проверки инвалид получила необходимый препарат, а ответственное должностное лицо было привлечено к ответственности.

#Прокуратура РТ
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