Прокуратура РТ добилась обеспечения инвалида необходимым для жизни лекарством

Зеленодольская городская прокуратура РТ добилась, чтобы местной жительнице, страдающей тяжелым заболеванием, выдали необходимый для жизни препарат. Об этом «Татар-информу» сообщила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Женщина обратилась с жалобой в ведомство и рассказала о том, что долгое время она не может получить рецепт на лекарство. После этого прокуратура провела в поликлинике проверку и вынесла в адрес руководства представление с требованием устранить нарушение.

После проверки инвалид получила необходимый препарат, а ответственное должностное лицо было привлечено к ответственности.