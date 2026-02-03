news_header_top
Происшествия 3 февраля 2026 16:08

Прокуратура РТ добилась компенсации ребенку, получившему ожоги на аттракционе в Челнах

Прокуратура Челнов добилась компенсации морального вреда для дочери участника СВО, получившей ожоги на стадионе «Автодром».

Как сообщают в прокуратуре РТ, 10 мая 2025 года из-за технических неисправностей аттракциона ребенок получил ожоги шеи, груди, правого плеча и ног, а также растяжение правого бедра. Вред здоровью девочки был незначительным. Тем не менее мать девочки обратилась в прокуратуру, которая встала на сторону пострадавших.

В пользу ребенка взыскали 130 тысяч рублей. По факту оказания небезопасных услуг на аттракционе возбуждено уголовное дело.

#прокуратура рт #челны #неисправный аттракцион
