Прокуратура РТ добилась компенсации работнику завода, который упал с высокой печи

В Заинске суд по иску прокурора взыскал с фирмы 800 тысяч компенсации морального вреда в пользу пострадавшего работника. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Несчастный случай произошел в июле прошлого года. Сотрудник филиала «Завод ТЕХНО» занимался очисткой высокой топливной печи – вагранки. В какой-то момент он упал с четвертого этажа вагранки, получив серьезные травмы.

Позднее выяснилось, что причиной инцидента стало несоблюдение работодателем требований безопасности.

Прокуратура подала иск в защиту интересов пострадавшего и потребовала от компании компенсировать ему моральный ущерб. Суд полностью удовлетворил требование надзорного органа, обязав фирму выплатить работнику 800 тысяч рублей.