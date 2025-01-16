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Прокуратура РТ добилась компенсации работнику завода, который упал с высокой печи
В Заинске суд по иску прокурора взыскал с фирмы 800 тысяч компенсации морального вреда в пользу пострадавшего работника. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Несчастный случай произошел в июле прошлого года. Сотрудник филиала «Завод ТЕХНО» занимался очисткой высокой топливной печи – вагранки. В какой-то момент он упал с четвертого этажа вагранки, получив серьезные травмы.
Позднее выяснилось, что причиной инцидента стало несоблюдение работодателем требований безопасности.
Прокуратура подала иск в защиту интересов пострадавшего и потребовала от компании компенсировать ему моральный ущерб. Суд полностью удовлетворил требование надзорного органа, обязав фирму выплатить работнику 800 тысяч рублей.
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