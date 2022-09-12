Прокуратура РТ добилась, чтобы сироте дали квартиру

В прокуратуру обратилась 19-летняя сирота из Тюлячинского района республики. Девушка рассказала, что в 2018 году ее включили в список на получение жилплощади. Однако квартиру она так и не получила и ей приходилось жить у родственников.

Как рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура обратилась в суд с иском к Министерству образования и науки Республики Татарстан, потребовав предоставить сироте положенное жилье. Иск был удовлетворен в полном объеме – девушке выделили квартиру в ЖК «Салават купере» в Казани.





