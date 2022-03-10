Прокуратура РТ добилась, чтобы предприятие выплатило 10 млн рублей долга по зарплате

Челнинская компания «Ак Барс Металл» не выплатила 223 рабочим зарплату за декабрь прошлого года. Долг по оплате труда превысил 10 млн рублей.

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство внесло в адрес руководства организации представление с требованием устранить нарушение, а виновных привлечь к ответственности.

Благодаря вмешательству прокуратуры долг по зарплате был полностью погашен.