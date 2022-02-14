Прокуратура РТ добилась, чтобы компания вернула рабочим 1,5 млн, удержанных с зарплаты

Прокуратура Татарстана добилась, чтобы компания «Казанский ДСК» вернула сотрудникам 1,5 млн рублей, которые были удержаны с их зарплат незаконно. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В надзорное ведомство обратились рабочие ООО «Казанский ДСК». Они рассказали, что на протяжении 2020-2021 годов руководство предприятия незаконно удерживало из их зарплат деньги якобы за убытки из-за неправильного хранения и перемещения готовой продукции. Ежемесячно с сотрудников «снимали» от 2 тыс. до 11 тыс. рублей.

Таким образом, 17 работников не получили более 1,5 млн рублей.

После проверки прокуратура внесла в адрес директора ООО «Казанский ДСК» представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Эти меры привели к тому, что сотрудникам вернули все деньги.