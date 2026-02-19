Прокуратура РТ: Замедление мессенджеров положительно повлияло на борьбу с мошенниками

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Замедление Роскомнадзором мессенджеров WhatsApp* и Telegram положительно повлияло на борьбу с мошенниками. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал прокурор отдела прокуратуры Республики Татарстан Алмаз Фаттахов.

«Несмотря на это, мошенниками изобретаются новые схемы для осуществления преступной деятельности, в том числе через сим-боксы», – отметил он.

* принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ