Прокуратура проводит проверку после задержки рейсов из-за плохой погоды из Сочи в Казань

Приволжская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров после задержек рейсов из Сочи из-за плохой погоды, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки идут в международных аэропортах Нижнего Новгорода, Казани, Самары и Уфы. Проверяют рейсы авиакомпаний «Икар», «Победа», «Северный ветер» и «Smartavia».

Фото: © приволжская транспортная прокуратура

«Куйбышевским, Нижегородским, Татарским и Уфимским транспортными прокурорами проводятся проверки соблюдения прав пассажиров в соответствующих аэропортах, организованы выездные приемы граждан», – сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: © приволжская транспортная прокуратура

Авиакомпаниями осуществляется заблаговременное информирование пассажиров о предполагаемом времени вылета, предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Если будут обнаружены нарушения, транспортные прокуроры примут соответствующие меры.