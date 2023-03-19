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Прокуратура проводит проверку после задержки рейсов из-за плохой погоды из Сочи в Казань
Приволжская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров после задержек рейсов из Сочи из-за плохой погоды, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверки идут в международных аэропортах Нижнего Новгорода, Казани, Самары и Уфы. Проверяют рейсы авиакомпаний «Икар», «Победа», «Северный ветер» и «Smartavia».
«Куйбышевским, Нижегородским, Татарским и Уфимским транспортными прокурорами проводятся проверки соблюдения прав пассажиров в соответствующих аэропортах, организованы выездные приемы граждан», – сообщили в надзорном ведомстве.
Авиакомпаниями осуществляется заблаговременное информирование пассажиров о предполагаемом времени вылета, предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Если будут обнаружены нарушения, транспортные прокуроры примут соответствующие меры.
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