Прокуратура проводит проверку после того, как в Челнах подростки потушили Вечный огонь

Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку после видео, на котором подростки потушили Вечный огонь на мемориальном комплексе «Родина-мать».

Видео появилось в соцсетях, на нем видно, как подростки подбегают к Вечному огню и начинают его тушить. После того, как из сооружения пошел дым, подростки убежали.

«Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и даст оценку работе ответственных должностных лиц органов системы профилактики. В отношении виновных сотрудников будет поставлен вопрос об ответственности», – сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как сообщили агентству в пресс-службе МВД по РТ, полицейские установили подростков, которые потушили Вечный огонь, и доставили их в отдел полиции для профилактической беседы.

На их родителей составили административные протоколы по статье «Неисполнение родительских обязанностей».