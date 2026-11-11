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Происшествия 11 ноября 2026 15:23

Прокуратура проводит проверку после пожара на складе в Дербышках

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Прокуратура РТ проводит проверку после возгорания на складе на улице Поперечно-Ноксинская.

Напомним, что о возгорании стало известно сегодня днем. Загорелись автопокрышки и здание склада. В 13:59 пожар был локализован. Общая площадь возгорания составила 4000 кв.м. Его тушением занимаются 83 человека и 28 единиц техники, включая пожарный поезд. От высокой температуры 7 легковушек получили частичные повреждения, однако пожарные смогли их отстоять.

Как рассказали в ведомстве, в настоящее время измеряется концентрация продуктов горения в воздухе. Этим занимаются специалисты Роспотребнадзора и Минэкологии РТ.

Причины пожара устанавливаются.

#прокуратура рт #дербышки #пожар казань
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