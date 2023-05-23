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Прокуратура проводит проверку после падения бетонной плиты на ногу подростку в Бугульме
Бугульминская городская прокуратура проводит проверку после случая с падением бетонной плиты на ногу 14-летнего мальчика, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, инцидент произошел 22 мая вечером неподалеку от Маяковской улицы.
Подросток вместе с 21-летним товарищем в тот момент собирали металл на территории заброшенного сада в поселке Верхний. Когда подросток дернул за торчащую из стены дома арматуру, железобетонная плита упала ему на ногу.
В результате парня госпитализировали с тяжелыми травмами и переломом таза. В настоящее время пострадавший доставлен в ДРКБ Казани.
«Правоохранители проводят процессуальную проверку по факту случившегося. Она находится на контроле городского прокурора. Кроме того, прокуратура организовала собственную проверку, во время которой выяснит причины и обстоятельства произошедшего», – рассказал «Татар-информу» Руслан Галиев.
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