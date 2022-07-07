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Ру Тат
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Происшествия
7 июля 2022  18:39
Полина Шевчук

Прокуратура проводит проверку после отравления угарным газом двух человек в Казани

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Прокуратура Казани организовала проверку после того, как на улице Годовикова женщина и мужчина отравились угарным газом. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования», – уточнил Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Авиастроительном районе Казани два человека отравились угарным газом.
 

#Отравление угарным газом #Прокуратура РТ
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