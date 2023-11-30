Прокуратура проводит проверку после массовой драки в челнинском автобусе

Сегодня в соцсетях опубликовали ролик с массовой дракой мужчин в одном из челнинских автобусов.

По предварительной информации, одна группа молодых людей спровоцировала конфликт, который из словестной перепалки перерос с драку.

На видео обратили внимание в СК РФ. Глава ведомства Бастрыкин распорядился предоставить ему полный доклад о произошедшем.

Также проверку по данному факту проводит прокуратура.

«Надзорное ведомство проконтролирует ход проверки и даст оценку итоговому процессуальному решению», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.