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Прокуратура проводит проверку после массовой драки в челнинском автобусе
Сегодня в соцсетях опубликовали ролик с массовой дракой мужчин в одном из челнинских автобусов.
По предварительной информации, одна группа молодых людей спровоцировала конфликт, который из словестной перепалки перерос с драку.
На видео обратили внимание в СК РФ. Глава ведомства Бастрыкин распорядился предоставить ему полный доклад о произошедшем.
Также проверку по данному факту проводит прокуратура.
«Надзорное ведомство проконтролирует ход проверки и даст оценку итоговому процессуальному решению», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
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