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Ру Тат
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31 августа 2021  17:39
Павел Климчак

Прокуратура проводит проверку после девятичасовой задержки рейса Казань – Анталья

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В Татарской транспортной прокуратуре проводится проверка после девятичасовой задержки рейса вылета из казанского аэропорта в Анталью авиакомпании «Уральские авиалинии».

Как выяснилось, причиной задержки стало позднее прибытие самолета в аэропорт. В результате пассажиры прождали около 9,5 часа в аэропорту – воздушное судно вылетело только в половину второго дня, хотя изначально вылет был запланирован на четыре утра. На время ожидания авиакомпания предоставила ожидающим напитки и горячее питание, как уточнили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В аэропорт Казани выезжал и.о. Татарского транспортного прокурора, который во время личного приема принял 6 пассажиров. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

#задержка рейса #уральские авиалинии #казань - анталья
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