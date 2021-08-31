Прокуратура проводит проверку после девятичасовой задержки рейса Казань – Анталья

В Татарской транспортной прокуратуре проводится проверка после девятичасовой задержки рейса вылета из казанского аэропорта в Анталью авиакомпании «Уральские авиалинии».

Как выяснилось, причиной задержки стало позднее прибытие самолета в аэропорт. В результате пассажиры прождали около 9,5 часа в аэропорту – воздушное судно вылетело только в половину второго дня, хотя изначально вылет был запланирован на четыре утра. На время ожидания авиакомпания предоставила ожидающим напитки и горячее питание, как уточнили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В аэропорт Казани выезжал и.о. Татарского транспортного прокурора, который во время личного приема принял 6 пассажиров. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.