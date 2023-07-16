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Прокуратура проводит проверку из-за длительной задержки рейса в аэропорту Бегишево
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Камская прокуратура начала проверку после задержки на 9 часов рейса в аэропорту Бегишево. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, рейс авиакомпании «Азимут», который должен был вылететь в сегодня из Челнов в Нижневартовск, по техническим причинам задержали на 9 часов.
Всего на рейс было зарегистрировано 95 пассажиров, из них 10 детей.
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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