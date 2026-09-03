Прокуратура проверяет жалобы жителей казанского общежития на отсутствие воды

Прокуратура РТ проводит проверку после жалоб жителей одного из казанских общежитий на отсутствие воды.

Как сообщили в ведомстве, в общежитии на улице Тунакова уже третий день отсутствует холодная вода – ее приходится носить вручную, а общие туалеты не работают. После жалоб жителей прокуратура вмешалась и водоснабжение было восстановлено.

Действия всех ответственных лиц будут проверены. Если будут обнаружены нарушения, прокуратура на них отреагирует.