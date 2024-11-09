Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Улан-Удэ — Казань

Бурятская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Улан-Удэ — Казань.

Сегодня в аэропорту города Улан-Удэ из-за неисправности самолета задержали вылет рейса 784 авиакомпании Нордвин Эйрлайн.

Самолет должен вылететь завтра в 9.30 утра по местному времени.

В настоящее время все пассажиры размещены в гостинице.