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Происшествия 9 ноября 2024 14:22

Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Улан-Удэ — Казань

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Бурятская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Улан-Удэ — Казань.

Сегодня в аэропорту города Улан-Удэ из-за неисправности самолета задержали вылет рейса 784 авиакомпании Нордвин Эйрлайн.

Самолет должен вылететь завтра в 9.30 утра по местному времени.

В настоящее время все пассажиры размещены в гостинице.

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