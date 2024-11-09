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Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Улан-Удэ — Казань
Бурятская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Улан-Удэ — Казань.
Сегодня в аэропорту города Улан-Удэ из-за неисправности самолета задержали вылет рейса 784 авиакомпании Нордвин Эйрлайн.
Самолет должен вылететь завтра в 9.30 утра по местному времени.
В настоящее время все пассажиры размещены в гостинице.
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