Прокуратура проверяет, соблюдаются ли права пассажиров задержанного рейса Казань – Дубай

Татарская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров задержанного рейса из Казани в Дубай.

По данным ведомства, по техническим причинам рейс, изначально запланированный на 20 января, был перенесен на 22 января.

Для оказания помощи людям в аэропорту была развернута мобильная приемная, а на место прибыл помощник Татарского транспортного прокурора. Все пассажиры на время задержки были размещены в гостинице, а в случае дальнейших нарушений ведомство примет меры реагирования.