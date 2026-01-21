Прокуратура проверяет, соблюдаются ли права пассажиров задержанного рейса Казань – Дубай
Татарская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров задержанного рейса из Казани в Дубай.
По данным ведомства, по техническим причинам рейс, изначально запланированный на 20 января, был перенесен на 22 января.
Для оказания помощи людям в аэропорту была развернута мобильная приемная, а на место прибыл помощник Татарского транспортного прокурора. Все пассажиры на время задержки были размещены в гостинице, а в случае дальнейших нарушений ведомство примет меры реагирования.