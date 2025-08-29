Прокуратура проверяет обстоятельства гибели водителя погрузчика в Лениногорском районе

Накануне вечером на территории зерносушильного комплекса «Каркали» Лениногорского района Татарстана автопогрузчик, сдавая назад, съехал с уклона и опрокинулся.

Как рассказали «Татар-информу» в прокуратуре Татарстана, в результате 47-летний водитель скончался от полученных травм.

Лениногорская городская прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда.

Ход процессуальной проверки, проводимой органами предварительного расследования по данному факту, также контролирует городская прокуратура.