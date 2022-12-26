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Происшествия
26 декабря 2022  13:09
Павел Климчак

Прокуратура проверяет информацию о том, что в РТ ребенок провалился в открытый коллектор

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Прокуратура проверяет информацию о том, что в РТ ребенок провалился в открытый коллектор
фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В соцсетях появилась информация о том, что в деревне Старые Ерыклы Тукаевского района 8-летний ребенок провалился в открытый коллектор, который находился около снежной горки. В результате случившегося ребенок получил травмы.

 

Фото: ©  пресс-служба прокуратуры РТ

Прокуратура Тукаевского района начала проверку информации. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. На место происшествия выехал районный прокурор Айрат Галимарданов.

 

Фото: ©  пресс-служба прокуратуры РТ

 

#Прокуратура #провалился в люк #ребенок пострадал
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