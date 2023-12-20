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Прокуратура проверяет информацию о падении лифта с девушкой в казанской многоэтажке
Прокуратура проверит инцидент с падением лифта в казанской многоэтажке, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Напомним, инцидент произошел в доме на улице Спартаковской. Кабина лифта с девушкой внутри сорвалась с 8-го этажа и остановилась между первым и вторым этажами.
Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст правовую оценку соблюдению требований безопасности при содержании и эксплуатации лифтового оборудования.
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