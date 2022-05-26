Прокуратура проверяет информацию, что в РТ ветерана войны лишили доступа к питьевой воде

В СМИ появилась информация, что в одном из сел Ютазинского района предпринимать огородил единственный родник, таким образом перекрыв доступ к воде. Таким образом 95-летний ветеран Великой Отечественной войны остался без питьевой воды.

Как рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура Ютазинского района проверяет информацию о лишении доступа к питьевой воде 95-летнего пенсионера.

«К надзорным мероприятиям привлечены специалисты профильных ведомств», – уточнил Галиев.

