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Ру Тат
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Происшествия
26 мая 2022  09:05
Полина Шевчук

Прокуратура проверяет информацию, что в РТ ветерана войны лишили доступа к питьевой воде

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В СМИ появилась информация, что в одном из сел Ютазинского района предпринимать огородил единственный родник, таким образом перекрыв доступ к воде. Таким образом 95-летний ветеран Великой Отечественной войны остался без питьевой воды.

Как рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура Ютазинского района проверяет информацию о лишении доступа к питьевой воде 95-летнего пенсионера.

«К надзорным мероприятиям привлечены специалисты профильных ведомств», – уточнил Галиев.
 

#Прокуратура РТ
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