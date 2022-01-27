news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
27 января 2022  12:17
Полина Шевчук

Прокуратура проверяет информацию, что в Казани ребенка высадили из автобуса

news_top_970_100

В соцсетях появилась информация, что в Казани девушку-подростка высадили из автобуса из-за того, что она не смогла оплатить проезд банковской картой «Мир». По словам пользователей сети, кондуктор заявила, что такой картой оплатить нельзя и высадила ребенка на улице Ершова.

Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратуре города поручено проверить данную информацию и при наличии оснований принять меры реагирования.

#Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное