Прокуратура проверяет информацию, что в Казани ребенка высадили из автобуса

В соцсетях появилась информация, что в Казани девушку-подростка высадили из автобуса из-за того, что она не смогла оплатить проезд банковской картой «Мир». По словам пользователей сети, кондуктор заявила, что такой картой оплатить нельзя и высадила ребенка на улице Ершова.

Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратуре города поручено проверить данную информацию и при наличии оснований принять меры реагирования.