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Происшествия
19 августа 2022  12:38
Полина Шевчук

Прокуратура проверяет информацию, что в Казани на ребенка упал металлический тренажер

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В СМИ появилась информация, что в Казани в жилом комплексе «Салават Купере» на маленького ребенка упал железный тренажер. По словам автора статьи, малыш с мамой гуляли на детской площадке. Ребенок полез на тренажер, установленный во дворе, и в этот момент конструкция обрушилась.

После появления информации, прокуратура Казани организовала проверку.

«Будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства об обеспечении безопасности игровых площадок, в том числе правил эксплуатации детского игрового оборудования. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования», – прокомментировал ситуацию старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
 

#Прокуратура РТ
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