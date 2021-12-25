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Ру Тат
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Происшествия
25 декабря 2021  10:54
Полина Шевчук

Прокуратура проверяет информацию, что в Казани мать придавила насмерть новорожденного

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В СМИ появилась информация, что в Казани нетрезвая женщина во время кормления насмерть придавила новорожденного сына.

Данная информация проверяется прокуратурой Вахитовского района города. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства случившегося, в том числе благополучие семьи и надлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних», – пояснил Галиев.

#несчастный случай #погиб младенец #Прокуратура РТ
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