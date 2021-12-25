Прокуратура проверяет информацию, что в Казани мать придавила насмерть новорожденного

В СМИ появилась информация, что в Казани нетрезвая женщина во время кормления насмерть придавила новорожденного сына.

Данная информация проверяется прокуратурой Вахитовского района города. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства случившегося, в том числе благополучие семьи и надлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних», – пояснил Галиев.