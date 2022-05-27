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Происшествия
27 мая 2022  10:08
Полина Шевчук

Прокуратура проверяет информацию, что в детсаду Альметьевска плохо кормят детей

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В соцсетях и СМИ появилась информация от одной из жительниц Альметьевска. Женщина сетовала, что в детском саду №35 стали скудно кормить детей.

По словам матери, раньше малышам предлагалось более разнообразное меню – были и овощные салаты, и различное мясо, и фрукты. Сейчас, по словам женщины, бывает так, что дети три раза в день получают кашу. Из-за такого рациона питания детсадовцы ходят целый день голодными.

Информация о плохом питании в детском саду проверяется прокуратурой, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев в телеграм-канале прокуратуры РТ.

«Прокурору Альметьевска поручено проверить информацию о скудном питании в детсаду и при наличии оснований принять меры реагирования для устранения нарушений», – подчеркнул Руслан Галиев.
 

 

#Детский сад #детское питание #Прокуратура РТ
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