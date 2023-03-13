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Происшествия 13 марта 2023 13:30

Прокуратура проверяет информацию, что в Челнах с крыши на женщину упал кусок льда

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В соцсетях и мессенджерах накануне появилась информация, что в Челнах с крыши магазина на женщину упала сосулька.

По словам автора поста, происшествие произошло в 26-м комплексе Автограда. Пострадавшую на скорой доставили в больницу.

Прокуратура Челнов начала проверку данной информации.

«По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос об ответственности собственника здания и соответствующих контролирующих ведомств», – пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#снег упал с крыши #Прокуратура РТ
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