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Прокуратура проверяет информацию, что в Челнах с крыши на женщину упал кусок льда
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В соцсетях и мессенджерах накануне появилась информация, что в Челнах с крыши магазина на женщину упала сосулька.
По словам автора поста, происшествие произошло в 26-м комплексе Автограда. Пострадавшую на скорой доставили в больницу.
Прокуратура Челнов начала проверку данной информации.
«По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос об ответственности собственника здания и соответствующих контролирующих ведомств», – пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
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