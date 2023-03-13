Прокуратура проверяет информацию, что в Челнах с крыши на женщину упал кусок льда

В соцсетях и мессенджерах накануне появилась информация, что в Челнах с крыши магазина на женщину упала сосулька.

По словам автора поста, происшествие произошло в 26-м комплексе Автограда. Пострадавшую на скорой доставили в больницу.

Прокуратура Челнов начала проверку данной информации.

«По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос об ответственности собственника здания и соответствующих контролирующих ведомств», – пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.