Прокуратура проверит жалобы нижнекамцев на отсутствие тепла в одном из домов

Сегодня в социальных сетях была опубликована информация о том, что в одном из многоквартирных домов на Химиков в Нижнекамске отсутствует отопление.

Прокуратура обратила внимание на это сообщение и намерена организовать проверку по данному факту, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В случае подтверждения надзорное ведомство проконтролирует устранение последствий коммунальной аварии, а также даст правовую оценку соблюдению прав граждан на бесперебойное теплоснабжение.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.