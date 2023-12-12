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Происшествия 12 декабря 2023 20:36

Прокуратура проверит жалобы нижнекамцев на отсутствие тепла в одном из домов

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Сегодня в социальных сетях была опубликована информация о том, что в одном из многоквартирных домов на Химиков в Нижнекамске отсутствует отопление.

Прокуратура обратила внимание на это сообщение и намерена организовать проверку по данному факту, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В случае подтверждения надзорное ведомство проконтролирует устранение последствий коммунальной аварии, а также даст правовую оценку соблюдению прав граждан на бесперебойное теплоснабжение.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

#нижнекамск
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