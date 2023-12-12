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Прокуратура проверит жалобы нижнекамцев на отсутствие тепла в одном из домов
Сегодня в социальных сетях была опубликована информация о том, что в одном из многоквартирных домов на Химиков в Нижнекамске отсутствует отопление.
Прокуратура обратила внимание на это сообщение и намерена организовать проверку по данному факту, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В случае подтверждения надзорное ведомство проконтролирует устранение последствий коммунальной аварии, а также даст правовую оценку соблюдению прав граждан на бесперебойное теплоснабжение.
При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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