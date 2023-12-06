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Прокуратура проверит жалобы нижнекамцев на отсутствие тепла и горячей воды в домах
Прокуратура Нижнекамска организует проверку сведений от нижнекамцев об отсутствии горячей воды и тепла в многоквартирных домах. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Жители Нижнекамска в местных социальных сетях пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды в ряде домов. Так, одна из жительниц рассказывает, что в многоквартирном доме на Вахитова нет отопления и горячей воды.
«У нас что, лето на дворе? Ночью холода до -30 градусов», – жалуется жительница одного из домов.
Информация выявлена в результате мониторинга одного из городских пабликов. Сообщение не оставили без внимания сотрудники городской прокуратуры. При наличии оснований ведомство примет меры реагирования.
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