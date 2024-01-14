Прокуратура проверит жалобы казанцев на холод в салонах автобусов

Прокуратура Казани проверит жалобы горожан на холод в салонах автобусов, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В соцсетях казанцы пишут, что регулярно сталкиваются с ситуацией, когда в салоне автобуса «чуть теплее», чем на улице. Кроме того, пользователи сообщают, что автобус часто стоит с открытой дверью на остановках.

«Надзорное ведомство проверит эту информацию и при наличии оснований даст правовую оценку работе автотранспортного предприятия в части соблюдения требований законодательства о пассажирских перевозках», – отметили в прокуратуре.

В отношении виновных сотрудников, допустивших нарушение прав пассажиров, будут приняты меры прокурорского реагирования.

