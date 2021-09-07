Прокуратура проверит законность штрафа пожилой челнинке за продажу смородины с огорода

В челнинских пабликах появился пост от жительницы Автограда. Женщина рассказывает, что несколько дней назад ее 79-летней маме пришло извещение об административном штрафе на 3 тыс. рублей.

По рассказам женщины, они вначале не поняли, за что их оштрафовали. После разговора с матерью выяснилось, что в начале лета она приходила на рынок в 41-м комплексе, чтобы продать ведро черной смородины с огорода. В какой-то момент к пожилой женщине подошли несколько человек. Они, не представившись, записали ее данные – ФИО и домашний адрес, после чего ушли. При этом, отмечает челнинка, «проверяющие» подходили ко всем без разбора – и оптовикам, и обычным бабушкам, торгующим овощами и ягодами со своих участков.

В обращении дочка пострадавшей пенсионерки попросила прокуратуру и администрацию Челнов разобраться в ситуации.

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратуре Набережных Челнов поручено проверить законность привлечения пенсионерки к административной ответственности и при наличии оснований принять меры реагирования.

«Женщину пригласят в прокуратуру, при необходимости окажут квалифицированную правовую помощь. Кроме того, проверят законность административной практики муниципалитета по делам данной категории», – пояснил Галиев.

