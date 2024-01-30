Прокуратура проверит сообщения об отравлении собак в Высокогорском районе

Прокуратура организовала проверку информации об отравлении собак в селе Шигали, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Накануне в ряде местных телеграм-каналов распространились сообщения о том, что в селе Шигали уже несколько собак были жестоко отравлены. Очевидцы рассказывают о мужчине, который подъехал на автомобиле, высыпал что-то на землю и уехал. Из шести собак, попробовавших эту отраву, четверо уже умерли.

«Прокуратура Высокогорского района поручила полиции зарегистрировать сообщение о происшествии и провести по нему процессуальную проверку», – отметили в прокуратуре.