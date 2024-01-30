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Прокуратура проверит сообщения об отравлении собак в Высокогорском районе
Прокуратура организовала проверку информации об отравлении собак в селе Шигали, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Накануне в ряде местных телеграм-каналов распространились сообщения о том, что в селе Шигали уже несколько собак были жестоко отравлены. Очевидцы рассказывают о мужчине, который подъехал на автомобиле, высыпал что-то на землю и уехал. Из шести собак, попробовавших эту отраву, четверо уже умерли.
«Прокуратура Высокогорского района поручила полиции зарегистрировать сообщение о происшествии и провести по нему процессуальную проверку», – отметили в прокуратуре.
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